A inauguração do Terminal Praça da Bíblia, no Eixo Anhanguera, ainda não completou um mês e já é possível notar falhas em sua estrutura. Além da entrada de enxurradas nos dias de chuva intensa, o local temproblemas de acessibilidade — situação que também se estende ao seu entorno.\nO POPULAR esteve no terminal acompanhado de representantes de entidades que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, os quais indicaram os principais pontos que precisam ser corrigidos. As queixas incluem a ausência de botoeiras sonoras, piso tátil com traçado insuficiente e a localização inadequada do mapa com informações em braille.\nNos arredores, o destaque negativo vai para as calçadas, que não seguem a Lei Complementar nº 324/2019. A legislação obriga os proprietários de imóveis a manterem as calçadas conforme as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelecem uma série de padrões de acessibilidade para os passeios públicos.