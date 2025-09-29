Levantamento divulgado nos últimos dias no Anuário Brasileiro da Educação Básica mostra cenário preocupante. Em dez anos, o País viu menos alunos saírem do ensino médio com aprendizado adequado nas disciplinas de Matemática e Português. O estudo mostra que 37,1% dos estudantes em todo o Brasil apresentaram deficiência em Língua Portuguesa. A situação é pior em Matemática, pois só 8,6% chegam a um aprendizado adequado. Os dados do Indicador Criança Alfabetizada mostram avanços, mas estão longe da meta, que é de chegar a 80% dos pequenos alfabetizados em 2030 – patamar atual é de 59,2%. A situação não é diferente em Goiás, onde apenas 9,9% dos alunos do 3º ano do ensino médio estão com aprendizado ideal nas duas disciplinas. No ensino fundamental, 47,1% dos estudantes do 5º ano e 23,3% do 9º chegam ao nível esperado. Por outro lado, o estado apresenta números satisfatórios em questões como infraestrutura das escolas, bibliotecas, laboratórios de informática, quadra de esportes e outros. Muito precisa ser feito para que nossas crianças tenham condições ideais para aprenderem a ler e escrever, o que é primordial para formação de cidadãos esclarecidos e aptos a cobrar das autoridades uma educação digna. Só assim se faz um País melhor.