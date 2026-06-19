Responsáveis por estudantes de diferentes escolas da rede municipal de Goiânia voltaram a relatar uma situação recorrente: por causa da falta de professores, os alunos ficam sem aulas e, consequentemente, são dispensados mais cedo.\nO problema afeta com mais frequência unidades que ofertam — ou deveriam ofertar — o ensino em tempo integral. Em algumas, os alunos permanecem apenas um período; em outras, há um rodízio semanal entre a jornada integral e a parcial.\nO desequilíbrio provoca evidente prejuízo pedagógico, já que é sabido que estudantes de escolas de tempo integral costumam apresentar melhor desempenho nas avaliações, em todas as etapas de ensino.\nA imprevisibilidade no horário escolar também desorganiza a rotina das famílias. Como O POPULAR mostrou nesta quinta-feira (18), muitos responsáveis perdem dias de trabalho, com impacto na renda, ou precisam levar as crianças ao local do emprego.