As mudanças no trânsito têm recebido atenção especial da gestão de Sandro Mabel (UB). Já em seu discurso de posse ele anunciou que, no primeiro dia de mandato, retiraria um semáforo da Avenida Jamel Cecílio — uma das mais movimentadas de Goiânia.Vieram em seguida a eliminação de estacionamentos ao longo de avenidas, a ampliação das faixas de direita livre e a permissão para circulação de motos nas pistas antes exclusivas para o transporte coletivo.A intervenção mais recente nesse sentido é a alteração do limite de velocidade no perímetro conhecido como Manto de Nossa Senhora, no Centro da capital. A partir de agora, os motoristas poderão trafegar a 50 km/h — antes, o máximo permitido era 40 km/h.A chamada Zona 40 foi adotada há dez anos para reduzir acidentes, principalmente com pedestres. O objetivo foi alcançado: nenhuma das vias alcançadas está entre as mais violentas.Ainda que as intervenções no trânsito tenham, até aqui, atingido os resultados pretendidos, é inegável que aumentar a velocidade traz mais riscos aos pedestres. Portanto, a evolução dos números de acidentes deve ser acompanhada de perto para que, se necessário, a medida seja revista.