Os números apresentados pelo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) são preocupantes. Depois de divulgar que 10 entre 16 cursos de medicina em Goiás apresentaram avaliação insatisfatória no teste, este jornal revelou, na edição do fim de semana, que quase metade dos alunos no estado (48%) tiveram nota baixa, menor que 60, em uma escala que vai até 100.O porcentual é muito acima da média nacional, de 32,7%.\nOs dados traduzem em forma de nota a má qualidade da formação de profissionais que lidam diariamente com a vida de pacientes. Sem o conhecimento adequado, eles assumem o risco de diagnósticos equivocados, tratamentos ineficazes e procedimentos negligentes, submetendo pessoas doentes ao agravamento ou mesmo ao óbito.\nTrata-se, sem dúvida, de um cenário alarmante, que merece prioridade para medidas emergenciais. Não é possível admitir que a saúde, um direito essencial da população, seja entregue aos cuidados de profissionais sem perícia, que podem causar danos irreversíveis. Governo e entidades discutem medidas para filtrar os médicos que poderão atuar no mercado. É preciso urgência nas providências, porque a saúde não pode esperar.