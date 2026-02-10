Em 2026, a coleta seletiva de Goiânia atinge a maioridade. Criado em 2008 no sistema porta a porta, o programa, porém, nunca se consolidou, e a quantidade de resíduos destinados à reciclagem continua baixa.Segundo dados do consórcio Limpa Gyn — que assumiu o serviço antes realizado pela Comurg —, em 2025 foram coletadas 500 mil toneladas de lixo residencial. Desse total, apenas 36,2 mil toneladas correspondem à coleta seletiva.O volume está muito distante das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de que 25% do material reciclável atualmente destinado ao aterro sanitário seja encaminhado às cooperativas. No ritmo atual, não há sinais de que o objetivo será alcançado.O fracasso do programa tem diversas causas: falta de estrutura adequada, irregularidade na passagem dos caminhões — reclamação recorrente entre as cooperativas de reciclagem — e a baixa adesão da população.O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) determinou que a Prefeitura de Goiânia adote medidas para regularizar o serviço. Essa é uma obrigação do poder público, já que, sem uma logística eficiente, é impossível esperar que o cidadão faça a sua parte.