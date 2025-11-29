A operação realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) nesta sexta-feira (28), em Goiânia, ajuda a explicar por que o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem se deteriorado.Segundo as investigações, servidores da Prefeitura teriam fraudado documentos para justificar manutenções em ambulâncias que nunca ocorreram. O esquema funcionou entre 2022 e 2024. Não por coincidência, O POPULAR publicou diversas reportagens nesse período mostrando que a maior parte da frota que atende a capital não tinha condições de rodar. Ainda assim, o Ministério da Saúde continuou enviando recursos — induzido ao erro pelos documentos falsos.O Samu existe há 21 anos e foi uma política pública revolucionária no atendimento a traumas. Em Goiânia, além do socorro a pessoas acidentadas ou com problemas graves de saúde — como infarto e outras emergências —, as ambulâncias também são usadas para transportar pacientes entre unidades públicas de saúde.O esquema, portanto, foi lesivo não apenas ao bolso do contribuinte: trata-se de um crime contra a saúde pública, e deve ser apurado e punido exemplarmente.