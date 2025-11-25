A venda de motos registrou crescimento expressivo em outubro em Goiás. Mais de 209 mil unidades foram emplacadas no mês, uma alta de 25% em relação ao mesmo mês de 2024.A tendência se repete em todo o Brasil, com fôlego menor. Nos dez primeiros meses do ano, mais de 1,8 milhão de motos ganharam as ruas do País, crescimento de 15%. Entre os fatores que explicam esse movimento está o encarecimento dos carros de passeio. O mercado brasileiro tem priorizado modelos de maior valor agregado, inacessíveis à parte da população. Outro impulso para os veículos de duas rodas vem do trabalho por meio de aplicativos de entrega ou transporte. Não há dados oficiais, mas estimativas indicam que 10 mil motociclistas atuam em plataformas digitais em Goiás. Por fim, soma-se a falta de atratividade do transporte coletivo. O aumento da frota sobre duas rodas traz implicações que vão além dos aspectos econômicos. É importante lembrar que cerca de 75% das internações por traumas nos hospitais de urgência de Goiás decorrem de acidentes com motos. Esse cenário reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para segurança viária, para que o crescimento do setor não se traduza em mais vítimas e custos sociais.