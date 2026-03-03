O Censo Escolar 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), revela que garantir a permanência dos estudantes nas salas de aula continua sendo um desafio em Goiás. Enquanto as matrículas aumentam no início da trajetória escolar, elas diminuem gradativamente à medida que as etapas avançam.No estado, o ingresso no ensino infantil cresceu significativamente desde 2015. Hoje, há 37% mais crianças em unidades educacionais. Nos primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 5º ano), também há aumento, embora tímido.A tendência se inverte a partir da segunda etapa do fundamental e se agrava no ensino médio: a redução foi de 6,7% nesta fase.A rede pública impulsionou os números da educação infantil, pois ampliou a oferta de vagas — um sinal positivo. No entanto, ela falha na retenção desses estudantes. Políticas públicas como o Bolsa Estudo, do governo estadual, e o Pé de Meia, do governo federal, são boas iniciativas. Mas, como mostram os dados do Censo Escolar 2025, elas, sozinhas, não são suficientes se não forem sanados problemas estruturais, como a necessidade de trabalhar, a gravidez precoce e a desconexão da escola com a realidade de seus alunos.