O jornalismo viveu nesta segunda-feira (3) um momento histórico. O anúncio oficial da integração entre a Rede Matogrossense de Comunicação e a Rede Anhanguera tornou possível a formação do maior grupo de comunicação do Centro-Norte do País, que abrangerá quatro estados e cerca de 50 veículos de imprensa, entre TVs, jornais, portais e rádios. Trata-se da fusão de duas grandes redes empresariais de forte credibilidade em suas regiões de atuação, unindo duas trajetórias de sucesso que passarão a operar em Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ambos os grupos acompanharam o desenvolvimento dos estados, informando a população, registrando a história e contribuindo para a economia, a educação e a cultura.Os planos para o futuro miram o crescimento com responsabilidade, ética e isenção, de forma a resguardar o maior patrimônio das empresas: a credibilidade. Com reputação sólida, similaridades entre os estados e disposição para contribuir com a sociedade, a fusão promete intensificar a relevância dos veículos, que seguirão sua missão de apurar, fiscalizar, documentar os fatos e fazer parte da história, sempre ao lado dos interesses coletivos.