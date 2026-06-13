O Parque linear Macambira-Anicuns é um dos projetos ambientais mais ambiciosos da história de Goiânia. Concebido no início dos anos 2000, teve as obras efetivamente iniciadas em 2012, com a implantação dos primeiros parques. O projeto prevê 24 quilômetros de área verde, ligando o Setor Novo Horizonte, na região sudoeste da capital, à Vila Santa Helena, no Vale do Meia Ponte. As áreas verdes, os mananciais, as pistas, as academias ao ar livre e outras opções de lazer se estendem por 31 bairros. Desde o início, porém, o empreendimento deu sinais de que enfrentaria entraves na execução. A primeira etapa foi concluída com atraso, após problemas com a empreiteira responsável. Desde então, houve poucos avanços. Apenas cerca de 6 quilômetros foram executados, e moradores da região se queixam da manutenção. Depois de anos de paralisação, a Prefeitura pretende contratar um empréstimo de R$ 310 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para retomar parte do projeto. O custo é elevado, mas, diante da grandiosidade da iniciativa e de seus benefícios para toda a cidade, é justificável — desde que os recursos sejam aplicados com rigor, transparência e integralmente no objeto a que se destinam.