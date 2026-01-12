Reportagem publicada na superedição do fim de semana mostrou a condição de abandono do ginásio de esportes do Setor Urias Magalhães. A situação é deplorável, e o local não permite uso pela população pelo menos desde 2020. Era o único espaço público para a prática de esportes no bairro, junto com uma precária quadra na Praça dos Violeiros. A comunidade perde um equipamento esportivo que poderia lhe oferecer diversas oportunidades, como escolinhas de esportes para crianças ou uso para jogos de futebol. A condição atual do local passa pela indefinição em relação ao processo de cessão para o Atlético. Questões burocráticas emperram a definição. Enquanto isso, mato e lixo tomam conta. A situação da praça esportiva do bairro não é um caso isolado. Embora nenhum outro ginásio esteja em condição tão vergonhosa, há problemas inclusive naqueles cuja administração foi cedida a instituições sociais ou entidades esportivas. Na maioria dos casos, esses novos gestores só trabalham com a modalidade que representam, impedindo o morador de utilizar o espaço para realizar, por exemplo, uma partida amistosa de futsal entre amigos ou uma festa social. É preciso valorizar e fomentar modalidades esportivas, mas sem deixar de atender os anseios da comunidade.