O Ranking de Competitividade dos Municípios elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) trouxe um avanço significativo para Goiânia. Na edição de 2026, a capital goiana aparece na 68ª posição do País, um salto de 27 degraus em relação ao ano anterior.\nO levantamento considera uma amostra de 423 municípios. Goiânia se destaca nos indicadores que avaliam a qualidade da educação, apesar das dificuldades ainda existentes no acesso ao ensino, bem como na inserção econômica e no desempenho da economia.\nPor outro lado, enfrenta desafios em segurança, meio ambiente e telecomunicações.\nA saúde segue como o indicador com pior desempenho. Apesar de ter avançado 39 posições, a capital ocupa apenas a 313ª colocação nesse quesito. Nesse aspecto, o ranking reflete uma realidade já conhecida. Na quarta-feira (26), por exemplo, O POPULAR publicou a história do vigilante Paulo Henrique de Souza, de 37 anos. Após sofrer um acidente de moto, ele peregrinou por quatro dias para conseguir realizar a troca de curativo em uma unidade básica de saúde.