Há anos as mudanças climáticas deixaram de ser uma hipótese para se comprovar na vida real. Por isso, o mundo está de olho na COP 30, oficialmente aberta nesta segunda-feira (10).O POPULAR acompanha, em Belém, as discussões que vão pautar a agenda das políticas climáticas para as próximas décadas — certamente o principal tema global da atualidade.A importância de Goiás nesse debate decorre, entre outros fatores, do modelo da economia local. A agropecuária tem forte impacto nas emissões de gases de efeito estufa e deve, portanto, ser aliada e não adversária na luta para a neutralidade de carbono. Em relação à temperatura, por exemplo, a elevação no estado tem sido mais acelerada que nas demais unidades da federação.Desde 1985, a temperatura em Goiás sobe, em média, 0,3°C por década — a média nacional é de 0,29°C. O resultado é que nos aproximamos do teto estipulado no Acordo de Paris: 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais.Na capital paraense, O POPULAR acompanhará, com olhar atento, o que Goiás tem a apresentar ao mundo. Cravado no Cerrado — berço das águas do Brasil e de parte da América Latina — o estado não pode abrir mão do papel de protagonista.