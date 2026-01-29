Em um intervalo de um mês e meio, Goiânia receberá milhares de pessoas para o já tradicional encontro de blocos do pré-carnaval e para a etapa brasileira da MotoGP, principal categoria do motociclismo mundial.O pré-carnaval reunirá 20 blocos no dia 7 de fevereiro. A organização e o poder público calculam que cerca de 100 mil pessoas devem participar da festa, com maior concentração na Avenida Mutirão. Nos últimos anos, houve problemas no trajeto dos trios elétricos. Em 2025, um homem morreu após ser eletrocutado em cima de um desses veículos ao tentar mover a fiação pública — cinco pessoas foram indiciadas, como O POPULAR mostrou na edição de ontem.A MotoGP retorna à capital depois de 37 anos. Para tanto, o governo estadual investiu cerca de R$ 200 milhões na reforma do autódromo. A expectativa é que 200 mil pessoas acompanhem a prova nos dias 21 e 22 de março, grande parte vinda de outros estados e do exterior — o que torna o desafio ainda maior. Públicos tão expressivos exigem preparo do setor privado (rede hoteleira, restaurantes e similares) e pressionam o setor público (segurança, transporte e mobilidade). Serão dois testes cruciais para uma cidade que pretende se consolidar como polo de grandes eventos.