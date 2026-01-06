Os números que retratam a violência nas estradas brasileiras são sempre estarrecedores e inaceitáveis. Com as festas de fim de ano e dois feriados prolongados em sequência, a situação tornou-se ainda mais grave, com aumento de 40% das mortes em rodovias federais que cortam o País durante o recesso de ano-novo em comparação com o mesmo período de 2024, segundo balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal.\nFamílias inteiras perderam a vida em acidentes, deixando um rastro de dor insuperável. Grande parte das ocorrências, de acordo com a PRF, é provocada por imprudência dos condutores, como excesso de velocidade e ultrapassagem indevida. Sono, desatenção, uso de celular ou de álcool ao volante também são causas importantes de acidentes, que poderiam ser evitados com direção mais segura.\nOs dados mostram, portanto, que é fundamental investir em educação e punição para garantir uma trégua na verdadeira guerra que se desenrola sobre o asfalto. O Brasil pode se espelhar em vários exemplos exitosos de trânsito seguro em outros países, investindo em engenharia, fiscalização e até mesmo na inclusão da disciplina nos currículos escolares. O que não é possível mais é assistir inerte à destruição de famílias.