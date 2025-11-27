A Prefeitura de Goiânia dará início, em dezembro, a um levantamento dos imóveis privados abandonados. A estimativa inicial é que pelo menos 1.090 edificações sejam vistoriadas.As inspeções foram regulamentadas por decreto publicado nesta semana. O documento também padroniza os critérios para definir quando uma construção está efetivamente desocupada. Pelas novas normas, o imóvel deve estar sem uso há pelo menos três anos, com impostos municipais em atraso há cinco anos ou mais, e sem posse de terceiros.O objetivo é identificar aqueles que podem ser arrecadados pela Prefeitura. Eles serão revertidos para programas habitacionais, regularização fundiária, serviços públicos ou concessão a entidades filantrópicas.O decreto inova ao prever a cessão para empresas, desde que se comprometam a preservar as características e a estrutura do imóvel. Essa modalidade pode atrair atividades comerciais em casarões, por exemplo.A iniciativa é positiva. Caso seja bem-sucedida, poderá reduzir os transtornos causados por imóveis abandonados e contribuir para políticas públicas de moradia popular.