Chefes de Estado e de Governo realizaram na última semana, na Índia, a Cúpula do Impacto da Inteligência Artificial, tema fundamental no mundo moderno, mas quem nem sempre recebe a devida importância. É fundamental nesse momento discutir até onde as big techs podem chegar com seus domínios sobre informações da população mundial.\nEstá clara a necessidade de uma governança global da IA, em especial na transparência de algoritmos para que a tecnologia não aprofunde divisões sociais, desigualdades nem prejudique a saúde humana com seu poder viciante de prender a atenção nas telas digitais. O Brasil defendeu em Nova Déli que a IA seja orientada por inclusão social, desenvolvimento sustentável e soberania digital.\nSão demandas postas à mesa das gigantes do setor, que vivem momento de reflexão sobre o futuro, principalmente porque países como Portugal, Austrália, Dinamarca e Alemanha estão discutindo ou já limitaram o uso de redes sociais por crianças e adolescentes.