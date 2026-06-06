Relatório produzido pela Secretaria estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) apresenta medidas que serão tomadas por Goiás para enfrentar os impactos do fenômeno El Niño, que tem grande probabilidade de chegar com forte intensidade. As previsões não são otimistas para o segundo semestre. Há chance de calor extremo, queimadas, estiagem prolongada e problemas no abastecimento em algumas cidades do interior goiano. Diante do prognóstico preocupante, a pasta já se prepara para minimizar os efeitos dos eventos climáticos. Diante da realidade do aquecimento global em curso, tais iniciativas deveriam entrar para a rotina dos municípios, estados e países. Não há mais qualquer sombra de dúvida sobre as graves consequências das mudanças no clima, as quais já estamos vivenciando. Ao mesmo tempo que os governos devem tomar medidas que reduzam a liberação de gases causadores do efeito estufa, eles devem se mobilizar também para reduzir os impactos de fenômenos já em andamento. Eles afetam especialmente a população mais pobre e vulnerável, causando mortes e prejuízos materiais, que podem ser contidos com ações preventivas.