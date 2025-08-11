Em vigor desde o dia 6, o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros já apresenta os primeiros reflexos na economia goiana. Negócios são adiados, a produção é reduzida e os preços começam a oscilar negativamente.\nO POPULAR mostrou, na edição do fim de semana, alguns exemplos desses impactos. O setor de carnes — o que mais exporta para os EUA — interrompeu a produção destinada àquele país. Em um mês, o preço da arroba recuou 4,5%.\nMas não são apenas as grandes cadeias produtivas que sentem o peso da tarifa de 50%. Pequenos e médios exportadores também enfrentam a perda de competitividade — com o agravante de terem menor margem de manobra.\nÉ o caso dos produtores de mel e de tilápia. Concentrados na produção familiar ou organizados em cooperativas, eles tendem a enfrentar mais dificuldades para manter o equilíbrio dos negócios.