O atraso do Brasil em relação ao modal de transporte ferroviário é grande, por isso cada dormente estendido para a criação de uma ferrovia deve ser valorizado. E Goiás ganhará novo trecho com a mudança do traçado da Ferrovia Integração Oeste-Leste, que sairá de Correntina (BA) e passará em Mara Rosa (GO) para se conectar à Ferrovia de Integração do Centro-Oeste.\nEsses dois corredores, integrados à Norte-Sul, têm potencial para mudar o patamar de produção da região, pois transportar grãos por vias férreas sai muito mais barato do que o transporte rodoviário. A economia já ganharia impulso com a redução de custos de transporte, mas outro detalhe amplia as vantagens: haverá nova opção de escoamento, além da estrangulada logística dos portos de Santos e Paranaguá. Sem falar que a diversidade de serviços oferecidos por diferentes ferrovias gera concorrência salutar para os produtores.