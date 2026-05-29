O futebol é parte da cultura brasileira, e os clubes despertam paixão em milhares de pessoas. Essa constatação, contudo, não apaga o fato de que é totalmente descabida a destinação de R$ 11 milhões em recursos públicos aos times profissionais de Goiás que disputam as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro.A transferência será efetuada pelo governo estadual e pela Prefeitura de Goiânia. O valor faz parte dos duodécimos devolvidos pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e pela Câmara Municipal. Os presidentes das Casas, Bruno Peixoto (UB) e Romário Policarpo (Cidadania), atuaram diretamente para viabilizar o acordo — o vereador, inclusive, ocupa cargos na diretoria do Vila Nova, um dos clubes beneficiados.O aporte ocorre em um momento em que faltam insumos básicos nas unidades de saúde da capital, obras de infraestrutura estão paradas, vias importantes desmoronam e bairros são alagados em dias de chuvas. Todas demandas que precisam de atenção urgente. Ainda assim, agentes públicos decidiram — com perdão do trocadilho — jogar para a torcida e favorecer entidades privadas com recursos provenientes dos impostos pagos pelo cidadão .