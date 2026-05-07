A disseminação dos jogos on-line chegou a um ponto em que já impacta não apenas os indivíduos, mas também a economia como um todo. Pesquisas indicam as apostas como fator relevante para o patamar histórico de endividamento das famílias: 80% no Brasil e 76% em Goiás, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).Nesse cenário já preocupante, proliferam casas de apostas clandestinas, muitas delas impulsionadas por influenciadores que se valem de sua popularidade para lucrar sobre o descontrole alheio.Em Goiás, a polícia desarticulou dois grupos que atuavam nessa zona cinzenta dos jogos digitais no intervalo de apenas uma semana. Em ambos os casos, a movimentação financeira era milionária: em um deles, R$ 68 milhões; no outro, R$ 11 milhões.Essas operações têm se tornado cada vez mais frequentes, mas as prisões de quem está na ponta apenas resvala na engrenagem por trás desses esquemas.Além do aperfeiçoamento da repressão técnica e financeira dessas quadrilhas, é urgente o debate sobre a regulação mais eficiente das plataformas que servem de vitrine para os cassinos on-line que atuam à margem das leis.