Estimativas indicam que cerca de 2 mil pessoas frequentam diariamente a Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista. Desde que pistas de corrida foram construídas no local, em 2011, a avenida vem ganhando cada vez maior público, consolidando-se como referência em Goiânia para a prática de exercícios e também como ponto de encontro. O fenômeno é uma prova clara de como a população anseia por espaços de lazer e convivência, desde que conte com equipamentos próprios, manutenção adequada e condições de acessibilidade. Trata-se da ocupação urbana saudável, ao ar livre, um estímulo à formação de relações sociais e ao fim do sedentarismo. Da mesma forma, os parques da capital desempenham um papel fundamental para contemplação e diversão. Manter tais áreas públicas em bom estado é, portanto, condição indispensável para garantir qualidade de vida à população e o exercício da cidadania. Áreas verdes periféricas que estão relegadas ao abandono precisam receber atenção do poder público, para oferecer oportunidades de entretenimento gratuito e convivência social. O lazer não é luxo, mas um direito garantido pela Constituição Federal, para assegurar a dignidade humana, a saúde mental e física.