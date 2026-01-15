Após mais de duas décadas sob gestão da Triunfo Concebra, o trecho goiano das BRs 153 e 060, parte da chamada Rota do Pequi, está prestes a mudar de mãos. O governo federal incluiu os 211 quilômetros entre Aparecida de Goiânia e Brasília nos leilões previstos para o primeiro semestre, conforme publicado no POPULAR nesta quarta-feira (14).A medida dá um pouco de esperança a quem trafega por essas rodovias. Apesar da cobrança de pedágio, as vias nunca atingiram o padrão de qualidade prometido. O cenário piorou ainda mais após a concessionária formalizar a devolução amigável do contrato, em 2021.Desde então, investimentos em obras estruturantes foram interrompidos. Restaram apenas serviços básicos, como manutenção e atendimento ao usuário. A própria Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) admite: os atuais parâmetros de segurança e capacidade estão no “nível mínimo”.O novo modelo de concessão prevê um cronograma acelerado de melhorias, que deve começar logo após a assinatura do contrato. A estimativa é de algo em torno de R$ 7 bilhões.A expectativa é de um leilão bem-sucedido, pois os trechos citados são estratégicos não só para Goiás, mas para a economia nacional.