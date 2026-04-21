Dezesseis anos depois da concepção do projeto do BRT Norte-Sul, foi concluída a licitação para as obras no trecho 1, no trajeto entre os terminais Isidória, em Goiânia, e Cruzeiro, em Aparecida. Reportagem na edição desta segunda-feira (20) revelou que órgãos da Prefeitura começam o planejamento sobre início dos trabalhos de ampliação.\nMuito tempo se passou desde que a proposta foi apresentada como uma solução de mobilidade para conectar as regiões residencial, universitária, administrativa e econômica da capital. O trânsito mudou, a frota de veículos aumentou, a população cresceu e o comportamento dos passageiros também passou por alterações. O que parecia uma fórmula de êxito em 2010, certamente não resolverá sozinha os problemas de deslocamento na capital.\nNão há dúvida que investir na qualidade do transporte coletivo é sempre a melhor estratégia para a mobilidade. Isso significa criar corredores, garantir velocidade, reduzir o tempo de viagens, criar linhas novas, renovar e ampliar a frota. Um novo trecho do BRT, nesse contexto, é bem-vindo, mas outras medidas precisam ser executadas paralelamente e de forma ágil para que a população seja transportada com dignidade e conforto.