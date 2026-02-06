O número de mortes em ações policiais em Goiás, em 2025, foi o menor da série histórica — iniciada em 2019. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), 364 pessoas morreram em operações das forças de segurança no estado, um recuo de 2,4% em relação ao ano anterior.É uma redução modesta, mas positiva diante do cenário nacional. No Brasil, foram 18 ocorrências do tipo por dia, resultando em 6.519 mortes — o que representa um aumento de 4,5%. Os dados do governo federal apontam que houve crescimento nos registros de 17 unidades da federação.O recuo da letalidade policial em Goiás desmonta um discurso recorrente em alguns setores: o de que uma polícia eficiente precisa ser, necessariamente, violenta. Mesmo com a menor quantidade de casos fatais em intervenções, em 2025 novamente houve queda nos principais indicadores criminais do estado, com exceção dos feminicídios.Em situações de confronto e de risco para terceiros, é legítimo que o Estado faça valer a prerrogativa do uso exclusivo da força. No entanto, o que se espera é uma segurança pública cada vez mais ancorada em inteligência, investigação, e no estrito cumprimento do regramento legal.