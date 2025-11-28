O terceiro deslizamento desde junho no Aterro Ouro Verde, em Padre Bernardo — a 320 quilômetros de Goiânia — é um retrato da incapacidade dos municípios goianos de gerir adequadamente o lixo produzido pelos seus cidadãos. Em pelo menos duas ocasiões, os resíduos chegaram ao Córrego Santa Bárbara: 42 mil toneladas no primeiro deslizamento e um volume ainda não calculado na última terça-feira (25).\nA Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) proibiu o consumo da água do manancial. Há também poluição do solo pelo chorume — um prejuízo ambiental incalculável. Os desastres sucessivos colocam em risco a vida da fauna e ameaçam a saúde dos moradores das redondezas.\nA poucos quilômetros do lixão, existem famílias expostas ao mau cheiro e à proliferação de insetos. O Ouro Verde é operado por uma empresa terceirizada há quase dez anos, o que não exime a administração pública de responsabilidade.