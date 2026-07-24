A manutenção da limpeza urbana é obrigação do poder público, mas também deve ser uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade. Quando o cidadão faz a sua parte e dá a destinação correta aos resíduos que produz, contribui não apenas para um ambiente mais agradável, mas também para a redução dos gastos com esse serviço.\nEm Goiânia, infelizmente, parte da população ainda não demonstra esse compromisso com o bem coletivo. Levantamento da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), ao qual O POPULAR teve acesso, identificou 221 pontos de descarte irregular de lixo na cidade. O pior é que o número é subestimado. O Consórcio Limpa Gyn, responsável pela limpeza urbana, calcula a existência de mais de mil pontos desse tipo pela capital.\nNo ano passado, a Prefeitura implantou oito ecopontos, locais onde a população pode deixar resíduos para posterior recolhimento pelo Limpa Gyn. Ainda assim, o descarte irregular persiste.