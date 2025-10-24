A destinação de emendas parlamentares a entidades, feita por vereadores de Goiânia, tem se mostrado uma fonte inesgotável de exemplos de como a aplicação de recursos públicos pode navegar por águas turvas.\nO POPULAR já mostrou casos de envolvimento direto de parlamentares com entidades beneficiadas, além da falta de transparência na prestação de serviços.\nAgora, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) investiga a possível atuação de lobistas na intermediação entre vereadores e essas entidades.\nComo a coluna Giro revelou em primeira mão, esses intermediários ficam com valores que variam entre 10% e 15% das emendas. Um dos pagamentos chegou a R$ 250 mil, segundo a PGM, que apontou irregularidades na prática.\nA revelação das suspeitas causou desconforto na Câmara Municipal. Para o público externo, o Legislativo tenta sustentar o discurso de “perseguição” por parte do Paço Municipal.