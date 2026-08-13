O leitor do POPULAR se deparou, nesta quarta-feira (12), com um retrato desolador de uma das principais vias de Goiânia: a Avenida Goiás. Dos 71 postes do canteiro central, construídos em estilo art déco, 47 foram arrancados. Segundo a Prefeitura, a ação foi praticada por vândalos.\nOs equipamentos foram instalados entre 2002 e 2003, durante uma ampla revitalização promovida pela administração municipal. A intervenção incluiu nova arborização, quiosques, calçamento e bancos, além de devolver o calçadão, antes totalmente ocupado por vendedores informais, à população.\nO projeto criou um espaço mais agradável e acolhedor, mas que exige manutenção e vigilância permanentes. Como mostra a reportagem, porém, o poder público não tem conseguido garantir os cuidados necessários.\nDiante da destruição dos equipamentos, a Prefeitura sinaliza a substituição dos postes no estilo art déco por estruturas convencionais, sem explicar, até o momento, quais serão suas características.