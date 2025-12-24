A adesão de Goiás ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) foi publicada na edição desta quarta-feira (24) do Diário Oficial da União, véspera de Natal. Essa foi a última etapa para que o Estado finalmente deixe o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), ao qual esteve vinculado nos últimos quatro anos.\nEmbora tenha dado fôlego aos cofres do governo goiano, o RRF impunha critérios rígidos que engessavam os gastos locais. Com o Propag, Goiás passa a contar com taxas de juros menores, amortização de parte das dívidas e maior flexibilidade para realizar investimentos.\nNo RRF, os juros eram atrelados à Selic, taxa básica definida pelo Banco Central (BC), atualmente em 15% ao ano. Agora, o indexador será o IPCA, com juro real zero. Apenas com essa mudança, Goiás economizará cerca de R$ 28 bilhões ao longo de 30 anos.