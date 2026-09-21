Imagens de drones revelaram uma situação alarmante no Ribeirão Anicuns. Elas foram feitas para municiar levantamento realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), conforme reportagem publicada no fim de semana.\nO mapeamento identificou 139 construções às margens do manancial, em área de proteção permanente. São imóveis de uso residencial, comercial ou industrial que afetaram drasticamente o ambiente, alterando a faixa de solo e vegetação. As consequências também foram relacionadas: 92 pontos de assoreamento , 12 locais de erosão nas margens e 28 de descarte irregular de lixo.\nA situação torna-se ainda mais grave ao se considerar que o córrego recebe 70% da drenagem de Goiânia. Com todas as agressões sofridas, resultando em relevante vulnerabilidade ambiental, crescem os riscos de inundações, que são cada vez mais ameaçadores em razão das mudanças climáticas. O cenário se repete em outros mananciais da capital, causando os frequentes alagamentos observados nos períodos de chuva forte.