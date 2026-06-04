Em meio à polêmica sobre a retirada de árvores em parques de Goiânia, como o Lago das Rosas e o Bosque dos Buritis, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) decidiu elaborar diretrizes sobre o manejo em espaços públicos. Ainda que tardia, a iniciativa é bem-vinda e pode contribuir para a manutenção da arborização da capital, conhecida nacionalmente por essa característica. O primeiro a ser publicado será o manual de podas. De acordo com a agência, ele definirá a forma como o trabalho deve ser executado conforme cada espécie. Há, por exemplo, aquelas que suportam uma intervenção mais drástica; outras demandam mais cuidados para não comprometê-las. O segundo será o manual de arborização. Nele, haverá a indicação das espécies mais adequadas para cada espaço da cidade, levando-se em conta se elas estarão em parques, calçadas ou outras áreas urbanas. O objetivo é evitar exemplares que causem danos às estruturas ou tragam riscos à população. A iniciativa, como já dito, é positiva e extremamente importante. Porém, terá pouca efetividade se não for acompanhada de fiscalização e da cobrança de sua aplicação.