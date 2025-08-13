A Justiça goiana determinou que a Prefeitura de Goiânia restaure quatro pontes da cidade. Localizadas em diferentes regiões, todas estão em vias de grande fluxo.A decisão decorre de inspeções realizadas entre 2019 e 2022, com participação de entidades como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape).Trata-se, portanto, de uma equipe técnica qualificada, cujo relatório embasou uma ação proposta pelo Ministério Público, diante da “omissão” da Prefeitura em corrigir os problemas.Apesar de afirmar que nenhuma ponte está em situação crítica, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informa que há uma licitação em andamento para contratar empresas responsáveis pela manutenção. A própria pasta admite, em relatório elaborado há três anos, problemas como perda de concreto e corrosão de estruturas metálicas.Ainda que não haja risco iminente, a liminar da juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, é pertinente. Ela obriga a gestão municipal a fazer o que deveria ser rotina: zelar pela segurança dos cidadãos.