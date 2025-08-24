Trinta e quatro anos depois do seu início, em 1991, a Marginal Cascavel terá mais um trecho construído. Pequeno, é verdade, mas importante por se tratar da continuidade de uma obra que facilitará a mobilidade dos goianienses e permitirá melhor fluidez do trânsito na capital. A canalização do córrego no percurso de 1,2 km entre as avenidas Castelo Branco e Padre Wendel, na região de Campinas, foi anunciada na última semana e terá custo de R$ 19,7 milhões. Chama atenção a necessidade da retomada do serviço por se tratar de um convênio com o governo federal, pois, no caso de não realização, o Paço teria de devolver recursos na ordem de R$ 4,4 milhões. Essa parte da construção foi iniciada em 2013, mas teve apenas 6% do total concluído. É fundamental que a iniciativa da atual administração avance para a construção das pistas que margeiam o leito do manancial, mesmo com os desafios apontados, como as pontes nas avenidas 24 de Outubro e Padre Wendel. Conforme disse o prefeito, o projeto para concluir a parte que falta está apenas no início, e ainda serão necessários recursos vultosos, mas é preciso completar os trabalhos, a começar por mais esse trecho, pois muito já se desperdiçou ao longo dos tempos com uma obra que já tem mais de 30 anos.