A Lei Maria da Penha completa 19 anos como um marco histórico no enfrentamento à violência doméstica no Brasil. A promulgação da Lei 11.340/2006 foi decisiva para ampliar o entendimento sobre as múltiplas formas de violência que atingem as mulheres — não apenas a física, mas também a psicológica, moral, sexual e patrimonial.\nDesde então, outras legislações importantes foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro. A Lei 13.104/2015, por exemplo, tipificou o feminicídio como crime autônomo, reconhecendo que o assassinato de mulheres, em muitos casos, ocorre justamente por elas serem mulheres.\nApesar dos avanços legais, a realidade ainda é alarmante. O número de casos de violência contra mulheres continua crescendo. Em Goiás, os feminicídios seguem em alta, mesmo diante da queda generalizada de outros crimes contra a vida.