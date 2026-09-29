A MotoGP confirmou a etapa de Goiânia para abril de 2027. Será o segundo ano em que a cidade receberá o principal evento do motociclismo mundial. Organização e poder público têm, portanto, pouco mais de seis meses para reforçar os acertos e corrigir os problemas observados na edição de 2026.A começar pelo asfalto do autódromo. Neste ano, houve problemas em duas ocasiões. Desde julho, o local está fechado para eventos para a reconstrução completa da pista, por exigência do governo de Goiás. A reforma não terá custos para os cofres públicos, já que a garantia da obra permanece em vigor.Outro ponto que merece atenção é o acesso dos torcedores. Também na edição de 2026, o planejamento de transporte precisou ser alterado durante o evento após reclamações dos espectadores.Em três dias, a MotoGP atraiu cerca de 150 mil fãs ao autódromo de Goiânia. Pesquisa divulgada pela Goiás Turismo aponta que 77% dos turistas pretendem voltar no ano seguinte, o que indica um elevado índice de satisfação.Com esses ajustes, o público poderá ter uma experiência ainda melhor, consolidando a capital como referência no esporte e abrindo espaço para a realização de outros eventos de grande porte.