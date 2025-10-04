Os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas se multiplicam em São Paulo, onde já foram registradas 102 ocorrências — entre confirmadas e em investigação. Uma morte foi confirmada; outras oito estão sob análise.\nEm Goiás, as primeiras suspeitas surgiram nesta sexta-feira (3): uma mulher de 25 anos, de Itapaci, que está internada no Hospital Estadual do Centro-Norte, em Uruaçu; um morador de Padre Bernardo de 47 anos e outro de Formosa, de 20.\nOs sintomas dos três são semelhantes aos da intoxicação por metanol, mas apenas exames poderão confirmar ou descartar essa hipótese.\nO fato é que as autoridades de saúde devem dar atenção total à questão. As Secretarias de Estado da Saúde (SES-GO) e da Segurança Pública (SSP) montaram uma força-tarefa para intensificar a fiscalização. A SES-GO, inclusive, orienta a população a evitar o consumo de destilados neste momento.