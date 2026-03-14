O envolvimento de adolescentes em atos infracionais análogos a crimes de gênero cresce de forma assustadora em Goiás.Em cinco anos, o número saltou de dois para 54 homens com menos de 18 anos cumprindo medidas socioeducativas por terem cometido algum ato de violência ou grave ameaça, ou por reincidência.Os dados de internação, porém, mascaram uma realidade que pode ser ainda pior. Afinal, a internação é uma medida drástica, aplicada apenas em situações extremas.Tanto que o jornal identificou 120 processos contra adolescentes por atos análogos a crimes de gênero. A maioria está relacionada à violência doméstica, mas há registros de perseguição contra ex-namoradas ou contra meninas que não aceitaram se relacionar com o agressor.Os dados chocam porque expõem uma cultura que se manifesta muito cedo: a de que mulheres não têm o direito de dizer não aos homens. Tal comportamento encontra validação em fóruns e vídeos que circulam livremente na internet, estimulando a misoginia e a violência.Fica claro, portanto, que qualquer política pública de enfrentamento à violência de gênero precisa incluir também a responsabilização das plataformas digitais — e isso não tem nada a ver com cercear a liberdade de expressão.