Reportagem publicada na edição desta sexta-feira (31) revela quais são os planos de mobilidade para Goiânia nos próximos 30 anos, no que se refere a linhas de BRT. Trata-se de estudo técnico do Ministério das Cidades e do BNDES, que prevê mais 104 quilômetros de corredores no período, incluindo extensão de cinco linhas e criação de duas novas. A pesquisa é de grande relevância, por evidenciar planejamento para a mobilidade futura da região metropolitana da capital, com a intenção de melhorar a qualidade do transporte coletivo. É importante considerar também a importância de elaboração de outros projetos complementares, que assegurem conforto e rapidez das viagens para que o modal público se torne atrativo. No início do mês, O POPULAR mostrou que Goiânia é a capital onde menos se usa ônibus, segundo pesquisa realizada nas dez capitais mais populosas do País. Um dos motivos determinantes para a escassa utilização é o tempo de espera e a lentidão dos veículos. Este, portanto, é um ponto que deve ser atacado com urgência, a partir da conexão eficiente de linhas e de medidas de trânsito que proporcionem agilidade no deslocamento, e estimulem a população a desistir do veículo individual.