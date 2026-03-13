A Prefeitura de Goiânia promete iniciar, em abril, o projeto Morar no Centro. A intenção é atrair cerca de 3 mil famílias para a região — aproximadamente 9 mil pessoas, conforme estimativa do Censo de 2022 —, em um movimento contrário ao êxodo registrado nas últimas décadas.\nA proposta prevê subsidiar o aluguel desses potenciais moradores. Embora ainda não exista um valor definido — já que o projeto de lei sequer foi enviado à Câmara Municipal —, estima-se que o auxílio seja de R$ 700 por família, o que representaria um custo de R$ 2,1 milhões por mês.\nA mais recente promessa\né que a própria Prefeitura assumirá a pintura das fachadas dos imóveis do bairro, sejam eles históricos ou não. Porém, como mostrou O POPULAR na edição desta quinta-feira (12), ainda não há previsão orçamentária, tampouco definição da quantidade de edifícios que serão contemplados. A proposta, até agora, permanece no campo das ideias.