A morte de uma mulher no Mercado Aberto de Goiânia, na quinta-feira (9), foi o desfecho da falta de políticas públicas efetivas para a população em situação de rua, somada ao abandono de um equipamento público em pleno Centro da capital.A mulher foi encontrada carbonizada no banheiro de uma ala desativada, e um homem que estava nas imediações, com queimaduras, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). As circunstâncias do caso ainda precisam ser esclarecidas pela polícia.Ela foi a quarta pessoa em situação de rua morta em um contexto de violência na região apenas nesta semana. Na terça-feira (7), um homem foi assassinado a facadas na Rua 8. Um dia depois, um homem foi encontrado decapitado no Setor Norte Ferroviário, e outro foi executado na Rua 68. Poucos quilômetros separam esses óbitos.Palco de uma dessas tragédias, o Mercado Aberto foi criado em 2003 para receber vendedores ambulantes que trabalhavam nas imediações. Hoje, é uma estrutura decadente e, apesar das promessas da Prefeitura, não há previsão de recuperação.Nenhum projeto de revitalização do Centro logrará êxito enquanto questões tão graves persistirem.