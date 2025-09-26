As circunstâncias das mortes de dois adolescentes, em um intervalo de quatro dias — ambos vítimas de choques elétricos em vias públicas — devem ser rigorosamente apuradas pela Polícia Civil de Goiás. Na sexta-feira passada (19), João Victor Gontijo, de 10 anos, sofreu uma descarga elétrica ao pisar em um cabo de telefonia em uma rua de Anápolis. Segundo as informações iniciais, o material estava energizado devido ao contato com uma luminária. Na terça-feira (23), a vítima foi a estudante Nathaly Rodrigues, de 17 anos. Durante a tempestade que atingiu Goiânia, ela sofreu uma descarga elétrica provocada por um fio submerso na enxurrada que tomou conta da Rua 20, no Centro. Outro jovem que estava com ela, felizmente, não foi atingido. Os inquéritos devem apurar se houve falhas na manutenção e fiscalização da fiação por parte da Equatorial — empresa responsável por esses serviços, conforme resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa diz que investiu pesado na recuperação das redes elétricas no estado, mas os acidentes recentes levantam dúvidas.As famílias das vítimas merecem uma resposta consistente, e os cidadãos goianos precisam saber se estão seguros ao circular pelas ruas das cidades.