Goiânia se prepara para receber o maior evento de motociclismo do mundo: a MotoGP. O Grande Prêmio do Brasil retorna à cidade após 37 anos, com a prova marcada para os dias 20 a 22 de março de 2026.\nA expectativa é enorme — e não poderia ser diferente. Atualmente, o Autódromo Internacional Ayrton Senna está em reforma. O Estado investe R$ 55 milhões na reconstrução dos boxes e camarotes, no alargamento da reta principal e na repavimentação da pista.\nSegundo o Instituto Mauro Borges, vinculado ao governo estadual, o evento deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão, gerar 4 mil empregos e atrair 150 mil pessoas — sendo 12% vindas do exterior e 32% de outros estados brasileiros.\nHá, no entanto, gargalos que precisam ser superados, e a capacidade hoteleira é um dos principais. Entidades do setor confirmam que não há leitos suficientes para todos os visitantes, o que deve levar parte do público a se hospedar em cidades vizinhas — o que agrega um desafio adicional de mobilidade.