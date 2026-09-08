A Região da 44 é hoje um polo estratégico para a economia de Goiânia e do Estado. Ela concentra cerca de 12 mil lojas e gira, estima-se, R$ 15 bilhões por ano. O movimento começou com a transferência da Feira Hippie, em 1995, e se consolidou a partir das primeiras lojas e galerias no início dos anos 2000. Localizada ao lado da Rodoviária de Goiânia e cercada por importantes avenidas arteriais, a região tornou-se também geradora de tráfego. Por isso, a mobilidade local é um gargalo que precisa ser enfrentado. Ao longo dos anos, projetos de melhorias no trânsito foram adotados, mas o crescimento da região tem sido ainda mais acelerado, reduzindo os efeitos positivos. Prefeitura de Goiânia e governo do Estado projetam novas ações, desta vez em parceria. Como O POPULAR mostrou na edição de segunda-feira (7), as mudanças incluem a requalificação de ruas, alterações na circulação de veículos e construção de passarelas. São medidas pontuais, mas importantes. A região atrai cerca de 16 milhões de visitantes por ano. Manter sua atratividade, diante da concorrência cada vez mais voraz, depende da qualidade e do preço dos produtos, mas também de uma infraestrutura capaz de oferecer conforto e segurança a esse público.