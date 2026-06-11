A partir de sábado (13), condutores que trafegarem pelas avenidas T-10 e T-55, no Setor Bueno, encontrarão uma nova lógica de circulação. As vias passarão a formar um eixo binário entre o Parque Vaca Brava e a Avenida 85. Trata-se da intervenção mais drástica no trânsito da capital na gestão Sandro Mabel (UB).O trecho é de cerca de um quilômetro, distribuído em oito quadras, mas tem grande impacto, já que concentra um volume elevado de veículos, inclusive do transporte coletivo, dezenas de estabelecimentos comerciais e escolas.Por isso, as mudanças planejadas pela Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) têm gerado reações de moradores e comerciantes. Nesta semana, com a intensificação dos trabalhos, houve muitas reclamações — algo esperado, já que o impacto vai muito além das duas avenidas.Além da criação do eixo binário, as vias ganharão uma quarta faixa de rolamento, o que tende a aumentar a fluidez. No entanto, somente a prática diária mostrará se as alterações serão bem-sucedidas. Por isso, a Prefeitura deve acompanhar de perto a adaptação às mudanças ao longo do tempo, inclusive com a possibilidade de recuar, caso os resultados não sejam os esperados.