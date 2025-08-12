É bem-vinda a iniciativa da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), de tentar diminuir o número de crianças fora das creches e do ensino fundamental na capital. No fim de semana, foi realizada a chamada Operação Fila Zero, que mobilizou equipes da SME para ajudar famílias a encontrar escolas da rede pública onde matricular suas crianças.\nMetade das vagas para a educação infantil foi preenchida, totalizando 980 matrículas. No ensino fundamental, foram 600 novos ingressos. Esse, porém, é apenas um primeiro passo. É importante, mas não garante que meninos e meninas estarão, de fato, regularmente em sala de aula.\nPor isso, deve ser seguido por ações voltadas à permanência dos alunos nas unidades escolhidas. As crianças devem ser acompanhadas individualmente, pois tendem a ser mais suscetíveis ao abandono escolar, já que até então nem mesmo estavam matriculadas — seja qual for o motivo.