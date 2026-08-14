Estão nas mãos do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) dois processos de enorme interesse para os servidores da Prefeitura de Goiânia: as mudanças na gestão do GoianiaPrev e do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas). No primeiro caso, a Prefeitura pretende contratar a Fundação de Estudos para o Desenvolvimento da Administração Pública (Fedap) para recuperar até R$ 600 milhões em créditos previdenciários. A remuneração da entidade pode chegar a R$ 30 milhões.\nA área técnica do órgão questiona a inexigibilidade de licitação, o pagamento por êxito e uma possível terceirização de atividades. No caso do Imas, a intenção do Paço Municipal é contratar a Total Assistência Médica Hospitalar, vencedora de um pregão, para auxiliar na gestão do instituto. O processo aguarda julgamento pelo plenário do tribunal.