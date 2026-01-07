A associação do calor com altos índices de umidade cria uma situação propícia para as tempestades de verão, com chuvas concentradas e volumosas. Os fenômenos se tornam ainda mais extremos em consequência das mudanças climáticas, que elevaram a temperatura do Planeta.\nO resultado da combinação desses elementos pode ser visto nos últimos dias, quando as chuvas se tornaram constantes, provocando alagamentos. Em Goiânia, o mais notável deles foi no Terminal da Praça da Bíblia, recém- inaugurado e com evidentes problemas de drenagem.\nNa cidade de Goiás, antiga capital, chamou atenção o transbordamento do Rio Vermelho em alguns pontos, depois do aumento repentino do nível da água. A situação faz a população da cidade reviver o trauma da grande enchente do verão de 2001, que destruiu imóveis e atingiu o patrimônio histórico.